Ilaria e Sara: due vite spezzate dall'odio (non dal troppo amore)

Nei giorni scorsi, l’Italia è stata scossa, ancora, da due tragici femminicidi che hanno dimostrato quanto siamo lontani dal trovare una soluzione a questa maledetta deriva che riguarda, pur, alcuni soggetti di sesso maschile, a prescindere dall’età e dal loro ceto sociale, dalla loro istruzione o dal loro luogo di nascita. Perché alcuni uomini uccidono, spezzanonon per “, non per la grande sofferenza, lo fanno mossi da un’unica ragione: l’odio. Tu mi lasci? Io ti cancello. Tu non mi vuoi? io non lo accetto, ti tormento, ti seguo e alla fine ti uccido.Campanella era una studentessa di 22 anni dell’Università di Messina. Lunedì pomeriggio, mentre si trovava nei pressi del Policlinico, è stata accoltellata alla gola ed è poi deceduta durante il trasporto in ospedale.