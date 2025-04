.com - Rosaspina pubblica il nuovo singolo dal titolo Sole

è ildi, che tratta il tema della nostalgia delle esperienze del passatoè ildi, in uscita il 4 aprile, unbrano che segna il ritorno dell’artista di adozione milanese ma dal cuore d’oltreoceano.é solo il primo capitolo di una narrazione più lunga.immagina la storia di un bambino che dopo aver perso la propria famiglia in una setta si ritrova da grande nel giardino d’infanzia, ormai privo di vita, abbagliato da unche non brilla più come prima.Il brano diventa così la metafora di come spesso ci si ritrova ad avere nostalgia delle esperienze del passato, un po’ come quel giardino che sapeva “di mare e d’anime”, dove la vita regnava tra la natura, gli animali e gli affetti che rendevano la casa tale. Dalla sfumatura melodica italiana al pop di ispirazione internazionale,in questo brano fonde e sperimenta più generi come l’ R’n B e l’electro dance alla Lady Gaga.