Formiche.net - Phisikk du role – Addio Mario Nanni. Ricordo di un giornalista vero

Leggi su Formiche.net

era un “signore” salentino di stampo antico che, in forza di un rapporto privilegiato con la scrittura e di una passione civile incontenibile, scelse di fare il, consapevole del valore centrale dell’informazione libera nella democrazia dei moderni. Ma era anche un uomo curioso che maneggiava gli strumenti della cultura classica – era laureato in Filosofia e abilitato al suo insegnamento – anche per capire l’origine delle aporie di un tempo presente scandito dagli algoritmi con vocazione esclusivamente binaria, mentre il mondo è, invece, un arcobaleno di sfumature dove il bianco e nero nudi e crudi non si trovano mai.Era a Roma da cinquant’anni, più o meno da quando cominciò a fare ilparlamentare, dopo essere diventato professionista, portando la sua signorilità nei salottini di pelle rossa in stile umbertino del Transatlantico, da lui descritti in uno dei suoi libri, “Parlamento Sotterraneo”, uscito nel 2020 per i tipi di Rubbettino.