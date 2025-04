19enne uccide il padre per difendere la madre | poi chiama i soccorsi e si fa arrestare

padre a coltellate per difendere la madre dall’ennesima aggressione. La vittima è un uomo di 46 anni, di origine bosniaca, già noto per episodi di violenza domestica.Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane, nel tentativo di proteggere la madre da un’escalation di violenza, avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito più volte il padre, uccidendolo. Dopo l’accaduto, il 19enne non ha tentato la fuga ed è rimasto nell’abitazione in stato di shock, consegnandosi alle forze dell’ordine.Indagini in corsoSul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Thesocialpost.it - 19enne uccide il padre per difendere la madre: poi chiama i soccorsi e si fa arrestare Leggi su Thesocialpost.it Una notte di violenza si è trasformata in tragedia a Mezzolombardo, in Trentino, dove un ragazzo di 19 anni ha ucciso ila coltellate perladall’ennesima aggressione. La vittima è un uomo di 46 anni, di origine bosniaca, già noto per episodi di violenza domestica.Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane, nel tentativo di proteggere lada un’escalation di violenza, avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito più volte ilndolo. Dopo l’accaduto, ilnon ha tentato la fuga ed è rimasto nell’abitazione in stato di shock, consegnandosi alle forze dell’ordine.Indagini in corsoSul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

