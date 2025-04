Trentotoday.it - L'ultimo capolavoro di Niccolò Fabi nasce in Val di Sole

Leggi su Trentotoday.it

È, come si dice nel gergo contemporaneo di chi fa musica, fuori ovunque “Acqua che scorre”, la prima anticipazione del nuovo disco di inediti di, “Libertà negli occhi”, in uscita il 16 maggio. Un racconto sonoro accompagnato da immagini suggestive, del luogo in cui il disco è stato.