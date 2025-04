Roma, Massimo Spattini presenta il suo libro "Le 3 chiavi della longevità".

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 aprile 2025 – Lunedì 14 aprile alle ore 12:00, presso la Sala Mons. Di Liegro di Palazzo Valentini (Via Quattro Novembre 119 A,), si terrà lazione ufficiale del“Le 3– Magri, Forti, Felici” (Ed. LSWR), scritto da, medico specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione, Vicepresidente dell’International Longevity Science Association (ILSA).Il temaè di grande attualità, coinvolgendo la ricerca scientifica, la salute e il benessere quotidiano. Studi confermano che solo il 20-30% dell’invecchiamento dipende dalla genetica, mentre il restante 70-80% è influenzato da stile di vita, alimentazione, attività fisica e gestione dello stress. Ildinon si limita a fornire consigli pratici, ma esplora anche le più avanzate tecnologie mediche per prolungare la vita attiva.