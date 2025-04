Messinatoday.it - La belva: la storia vera di Hertzko Haft al Palacultura

Leggi su Messinatoday.it

Ladi, il pugile ebrei che ha trasformato la boxe in uno strumento per salvarsi la vita dall'orrore dei campi di concentramento nazisti andrà in scena sabato 5 aprile alle ore 18 aldi Messina.In programma per l'Associazione Vincenzo Bellini Lacon.