Dazi Trump, borse mondiali in picchiata: Milano apre in negativo – Diretta

Dopo l’annuncio shock deidel 20% imposti da Donaldsui beni importati dall’Unione Europea, il mondo entra ufficialmente in una nuova fase di tensione commerciale globale. L’effetto domino si è abbattuto ieri su Wall Street, che ha perso il 6,64%, polverizzando oltre 2 mila miliardi di dollari in capitalizzazione. Il colosso Apple, particolarmente esposto alle esportazioni dalla Cina, ha registrato il crollo maggiore della sua storia.09.20 – Tokyo chiude a -2,75La crisi commerciale ha fatto affondare leasiatiche, dove domina l’incertezza sull’impatto che le misure protezionistiche statunitensi avranno sul commercio globale. Il Nikkei di Tokyo ha chiuso a -2,75%, dopo aver toccato un minimo intraday del -4,3%, fermandosi a 33.780,58 punti, livelli che non si vedevano da otto mesi.