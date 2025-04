Caserta – Sequestro preventivo da 25 Milioni di Euro | operazione della Guardia di Finanza contro frodi fiscali

Puntomagazine.it - Caserta – Sequestro preventivo da 2,5 Milioni di Euro: operazione della Guardia di Finanza contro frodi fiscali

di oltre 2,5didilenel settore del commercio all’ingrossoIn data odierna, il Comando Provincialedidiha datoesecuzione ad un decreto diemesso dal G.I.P. del Tribunale di SantaMaria Capua Vetere, su richiestaProcuraRepubblica, per oltre 2,5dinei confronti di 5 società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti nonalimentari, nonché dei rispettivi 5 amministratori di diritto e di fatto, responsabili, a variotitolo, dei reati di omessa dichiarazione e di emissione ed utilizzo di fatture per operazioniinesistenti.Le misure cautelari reali eseguite dalla Compagnia G. di F. di Capua e coordinate dallaProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere, traggono origine da una verificafiscale intrapresa a seguito di una mirata analisi di rischio nei confronti di una società aresponsabilità limitata semplificata con sede a Pontelatone avente ad oggetto la fabbricazionedi altri articoli in materie plastiche.