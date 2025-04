Mistermovie.it - Mister Movie | Mercoledì 2: Addio Xavier! Nuovi orrori e misteri in arrivo

via da2: Un bene per la serie?Sei un fan di? Allora preparati, perché la seconda stagione promette scintille! L'assenza diThorpe, interpretato da Percy Hynes White, è un tema caldo. Ma Debora Emma Myers, la nostra Enid, ci rassicura: la sua mancanza non comprometterà la trama, anzi, la renderà ancora più avvincente. La trama si evolve: focus sui personaggi chiaveMyers spiega che la stagione 2 si concentrerà sui personaggi centrali e sulle loro storie. In pratica, chi non c'è non è necessario! L'attrice anticipa sviluppi entusiasmanti e una trama ricca di colpi di scena. Sembra proprio che gli autori abbiano scelto una direzione precisa, focalizzandosi su dinamiche consolidate. Niente triangoli amorosi:si fa detective seriaDimentica i drammi romantici adolescenziali! Jenna Ortega aveva già anticipato che nella seconda stagioneabbandonerà i triangoli amorosi per concentrarsi su horror ei.