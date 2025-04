Incendi in pista durante le prove libere del GP Giappone della Formula 1 | cosa è successo a Suzuka

Giappone della F1 2025 per ben due volte sono state interrotte a causa di Incendi divampati improvvisamente a bordo pista: ecco cosa è successo a Suzuka e quali sono le cause delle fiamme che hanno portato a due distinte bandiere rosse da parte della FIA. Leggi su Fanpage.it Le FP2 del GP delF1 2025 per ben due volte sono state interrotte a causa didivampati improvvisamente a bordo: eccoe quali sono le cause delle fiamme che hanno portato a due distinte bandiere rosse da parteFIA.

