Amica.it - Bianca Panconi nuova star delle serie Rai, da "Che Dio ci aiuti 8" a "Costanza". In attesa di vederla in "Cuori 3". L'intervista di Amica.it all'attrice

Leggi su Amica.it

Le parole più usate dain questasono: fiducia, ingenuità e creatività. E non è un caso che, quando le chiediamo come si descriverebbe, risponde «creativa, genuina, sognatrice». Una corrispondenza perfetta, anche con alcuni dei personaggi che interpreta. Chiacchieriamo che è quasi ora di cena: è appena tornata da una lunga giornata di riprese sul set torinese di3. LaRai tanto amata che vedremo nell’inverno prossimo. «Questa stagione è top», preannuncia con lo slancio di una 25enne che metabolizza la stanchezza in tempi record.Intanto, però, questa brava e bella giovanetoscana di Firenze ha preso possesso, in una volta sola, sia del giovedì che della domenica sera di Rai1.