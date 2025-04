Iodonna.it - Un brano dalle sonorità davvero inaspettate, fa fremere di curiosità i fan in attesa del nuovo album.

Ed Sheeran è tornato, questa volta con un sound inedito. Il cantante ha pubblicato il suosingolo Azizam, disponibile da venerdì 4 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali. Ilanticipa l’uscita del suo attesissimo ottavoin studio, intitolato Play, e segna un ulteriore passo nell’evoluzione musicale dell’artista britannico. Con un titolo che in persiano significa “mia cara” o “mio amata”, Azizam è una dichiarazione d’amore intensa e poetica che promette di conquistare il cuore dei fan di tutto il mondo. Ed Sheeran si è sposato con la compagna del liceo Cherry Seaborn guarda le foto Un sound inedito per Ed Sheeran e una collaborazione specialeAzizam si distingue per un sound originale che mescola il classico stile pop-folk di Sheeran con influenze musicali mediorientali.