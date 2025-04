Juventusnews24.com - Soulé ha ritrovato Dybala: «Giocare con lui era un sogno che avevo da piccolo. Vi racconto cosa è successo alla Juve». L’aneddoto

Matias Soulé ha raccontato sull'ex numero 10 della Juventus. I due da questa stagione sono compagni di squadra alla Roma. Matias Soulé è intervenuto a La Stampa. Le parole dell'argentino, che ha parlato in vista della sfida tra Roma e Juventus in programma domenica sera all'Olimpico, sul suo rapporto con Paulo Dybala – «Giocare insieme a Paulo era un sogno che avevo da piccolo, quando in Argentina vedevo la Serie A in tv. I miei idoli erano Paulo, Aguero e Tevez. Alla Juventus ci siamo incrociati e mi ha anche aiutato, come ha fatto alla Roma: abbiamo una bella amicizia, trascorriamo tanto tempo insieme»