Sviluppi sul femminicidio di Ilaria: uccisa e chiusa in un sacco nero

AGI -Sula, la 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, dopo essere statacon quattro coltellate all'altezza del collo, di cui tre profonde e una superficiale, è statain une messa in un valigione scuro. E' l'ennesimo particolare, secondo quanto apprende l'AGI, emerso dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinate dalla procura di Roma, che ha portato all'arresto dell'ex fidanzato della giovane, un 23enne originario delle Filippine che oggi si presenterà davanti al gip per l'interrogatorio di convalida. Negli accertamenti della polizia sull'autovettura utilizzata da Mark Antony Samson - questo il nome del ragazzo - per trasportare il cadavere dinon sono state trovate tracce di sangue.