Tragedia a Trento 19enne uccide il padre per difendere la madre a Mezzolombardo | arrestato

Tragedia è accaduta in nottata (4 aprile). Un giovane, come racconta l’Ansa, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuto per proteggere la madre che, in quel momento, stava subendo un’aggressione da parte del padre. Il 19enne è rimasto sul posto ed è stato arrestato dai carabinieri: in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre nel tentativo di difendere la madre Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre nel tentativo di difendere la madre. È successo a Mezzolombardo, in provincia di Trento. Un uomo, 46 anni di origine bosniaca, è morto dopo essere stato accoltellato dal figlio che, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuto in difesa della madre che in quel momento stava subendo un’aggressione da parte del marito.Il ragazzo, rimasto sul posto, è stato arrestato dai carabinieri nella flagranza del reato di omicidio. Dayitalianews.com - Tragedia a Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre a Mezzolombardo: arrestato Leggi su Dayitalianews.com Laè accaduta in nottata (4 aprile). Un giovane, come racconta l’Ansa, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuto per proteggere lache, in quel momento, stava subendo un’aggressione da parte del. Ilè rimasto sul posto ed è statodai carabinieri: in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.Un ragazzo di 19 anni ha ucciso ilnel tentativo dilaUn ragazzo di 19 anni ha ucciso ilnel tentativo dila. È successo a, in provincia di. Un uomo, 46 anni di origine bosniaca, è morto dopo essere stato accoltellato dal figlio che, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuto in difesa dellache in quel momento stava subendo un’aggressione da parte del marito.Il ragazzo, rimasto sul posto, è statodai carabinieri nella flagranza del reato di omicidio.

