FERROVIE. In totale 3.745, il 2,3% delle corse programmate. Maglia nera alla Bergamo-Treviglio. Trenord e Rfi: «Puntualità migliorata».

Ecodibergamo.it - Traffico, guasti e cantieri. Nel 2024 cancellati in media 10 treni al giorno

Traffico, guasti e cantieri. Nel 2024 cancellati in media 10 treni al giorno.

Caos traffico a Firenze: guasti alla tramvia e critiche alle autorità.

Trenord, una media di 57 cancellazioni al giorno nel 2024 e 9mila guasti alle infrastrutture.

Roma paralizzata come non mai. Il mercoledì nero del traffico tra incendi, cantieri e treni in tilt.

Alta velocità, dalla linea elettrica ai binari: ecco quali sono i problemi che stanno causando i ritardi.

Trenord, 2024 tra ritardi e treni soppressi.