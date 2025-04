News.robadadonne.it - Anne Avarie Tierney, 20 anni, muore a Roma per shock anafilattico dopo un panino

Una morte assurda, causata da quella che presumibilmente è stata una banale incomprensione linguistica., 20enne americana che si trovava aper il progetto Erasmus, è morta per aver mangiato unal cui interno sarebbero state presenti ingredienti a cui la ragazza era allergica.Il drammatico episodio è accaduto lo scorso mercoledì in via Casilina, vicino alla residenza che ospita gli studenti stranieri al Pigneto, quando attorno alle 13:45 la ragazza è stata soccorsa dal personale medico dell’Ares 118, a poca distanza dal ristorane in via GiovDe Agostini doveaveva appena pranzato.Secondo le ricostruzioni, nonostante avvertisse già il malessere, la ventenne sarebbe riuscita a raggiungere l’alloggio che condivideva con altre amiche, e proprio loro avrebbero tentato di aiutarla con il Bentalan, inutilmente.