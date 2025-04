.com - I Bnkr44 pubblicano l’album Tocca il cielo, feat con Tedua ed Emma Nolde

Leggi su .com

il nuovo albumil, conuring d’eccezione, dail nuovo albumil, disponibile qui in formato fisico e digitale. Nel mentre, il lead single SPA Cabaret è già uno dei brani più trasmessi dalle radio in Italia.contiene i duetti con, 18K, Ele A e Pino d’Angiò. Il primo brano ad uscire era stato Capolavoro, un inno giovanile che riflette sul futuro e sul significato di realizzare qualcosa di grande. La canzone esplora l’idea che il vero capolavoro non sia il successo in sé, quanto il non restare soli. Con un sound diretto e autentico, il brano parla a chi cerca connessione in un mondo pieno di aspettative. La canzone è scritta daied è co-prodotta da Colombre e Erin e JXN.“Si chiama ‘il’ perché è un’azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare gli obiettivi che tutti noi ci siamo dati durante il nostro percorso.