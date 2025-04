Zonawrestling.net - Dynamite 03.04.2025 Last stop before Dynasty

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi (in colpevolissimo ritardo) di, in diretta dal Peoria Civic Center di Peoria, Illinois. Una puntata che rappresenta l’ultimoprima dicon Swerve Strickland determinato a vendicarsi di Jon Moxley dopo gli eventi recenti e un interessante main event tra Adam Copeland e Claudio Castagnoli.Lo show si apre con Excalibur che annuncia che Jay White è stato attaccato dai Death Riders ed è fuori dal torneo Owen Hart. Subito dopo, Jon Moxley e Marina Shafir fanno il loro ingresso attraverso il pubblico, seguiti da Willow Nightingale e Swerve Strickland per il primo match della serata.Mixed Tornado Tag Match: Jon Moxley & Marina Shafir vs. Swerve Strickland & Willow Nightingale (3,5 / 5)Match che inizia subito con una rissa tra i quattro lottatori.