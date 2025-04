Lapresse.it - F1, Gp Giappone 2025: Piastri il più veloce in FP2 a Suzuka

Leggi su Lapresse.it

Oscarha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gp del, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren con il tempo di 1’28?114 ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris (1’28?163), che invece era risultato migliore nella FP1. Terzo tempo a sorpresa per il franco-algerino Isack Hadjar su Racing Bulls. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton, settima quella di Leclerc davanti a Max Verstappen. Le seconde libere son state caratterizzate da un pauroso incidente che ha visto coinvolto Jack Doohan, andato a sbattere in curva 1 contro le barriere a circa 200 km/h. Il pilota dell’Alpine è apparso stordito ma è uscito dall’abitacolo con le proprie gambe e non è stata necessaria la barella.McLaren sets the pace with a 1-2 in FP2, with Isack Hadjar in P3 ?Here’s the full classification from an eventful second practice.