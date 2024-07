I Botox Bar arrivano anche in Italia | peeling chimici gummy smile e foxy eyes nel menù L’allarme degli esperti | Non è corretto proporre il botox come un bicchiere d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) I colori pop dell’ambiente, il marketing ironico sui social, l’arredamento che ricorda più un locale del centro che uno studio medico. Eppure è qui che ragazzi e ragazze vengono per ricevere trattamentirinofiller,e iniezioni di acido ialuronico. Parliamo deibar, strutture sempre più popolari negli Usa e in Europa che sono arrivatiin. Suscitando tanto entusiasmo quanta perplessità. Il successo deibar nel mondoOrmai ibar sono realtà ben radicate negli Stati Uniti e in Europa. Il più famoso, in, èBar, che ha sedi a Roma, Monza e Milano. A Londra è molto popolare Alchemy 43, a New York, Los Angeles e Miami l’indirizzo cult è il Ject, il cui di Instagram è pieno di selfie di influencer accomodati sulle poltroncine in pelle dello studio.