Finisce l' amore tra Mariella e Claudio di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) È in lacrimequando dopo giorni e giorni di tristezza e sofferenza decide finalmente di parlare con Guido. Lui è steso sul letto, di ritorno dallo spettacolo di Claudia a teatro, dopo averla accompagnata a casa rivelandole il suoe chiedendole di stare insieme., da sola, ha capito tutto. Con la mestizia e la rassegnazione di chi capisce che non è un tradimento, ma unfinito. Che non c’è più niente da fare, perché se l’è il rimedio per tutto, nulla può rimediarne l’assenza. Neppure un figlio, una casa, una famiglia, una vita insieme e un burrone davanti.è arrivata, cosciente, a questa consapevolezza. E Guido non ci prova neanche a negarla, non riuscendo a mentire a sé stesso e a quella che è ancora sua moglie oltre che la mamma di suo figlio.