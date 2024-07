Castelfiorentino negozio di alimentari crocevia dello spaccio di droga | due arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 - Undi vendita didisarebbe stato il principale centro operativo per losecondo quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Pisa con un'indagine su una presunta associazione tra Pisa e Firenze dedita al traffico dicoordinata dalla Dda fiorentina che ha ora portato all'esecuzione, nelle due province toscane di altrettante due misure di custodia cautelare, una in carcere, una ai domiciliari, destinatari una persona di origine marocchina e una albanese. I reati contestati, a vario titolo, sono la produzione, la detenzione e il traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente importati dal Marocco e dalla Spagna in Italia per la successiva distribuzione in Toscana.