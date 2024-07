Ascolti tv del 22 luglio grandi aspettative su Ilary Blasi per Battiti Live

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Nella guerra deglitvnon ha rivali alla conduzione di Cornettosu Canale 5. Rai 1 si è giocata la carta del riciclo mandando in onda la fiction con Claudio Amendola, Nero a metà 3. Il lunedì su Canale 5 è la serata di Cornetto. Quest’anno al timone della kermesse musicale insieme ad Alvin c’èal posto di Elisabetta Gregoraci ed è promossa a pieni voti. Nel terzo appuntamento si sono alternati sul palco Angelina Mango, Mahmood, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Tananai, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, Petit, Gabry Ponte, Mr Rain, Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, bnkr44, Icy Subzaero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb. Rai 2 ha mandato in onda gli ultimi due episodi della serie francese Panda.