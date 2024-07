Un presidente che ha fatto tutto benissimo tranne l’essenziale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi è il giorno in cui gran parte della stampa progressista mondiale tributa elogi a Joe Biden, che ieri ha deciso di ritirarsi dalle elezioni per la Casa Bianca, lanciando immediatamente la corsa della sua vice Kamala Harris. Gli elogi sono più che meritati, e non solo perché non capita spesso di vedere un uomo riconoscere i propri limiti e rinunciare volontariamente, sia pure dopo qualche comprensibile resistenza, alla candidatura per l’incarico più importante del mondo. Ma anche perché Biden, perciò che dipendeva da lui ed era in suo potere, con due sole eccezioni (la prima è l’Afghanistan, la seconda ve la dico tra un momento), avrebbe meritato una rielezione trionfale.