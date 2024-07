Pallavolo femminile calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma dai gironi alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il volleysarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Al torneo parteciperanno 12 squadre, che sono state suddivise in treda quattro compagini ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze accederanno ai quarti di, il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dclassifica combinata dei tre gruppi. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Giochi dopo aver vinto la Nations League poche settimane fa. La nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio nella rassegna a cinque cerchi sotto la guida del CT Julio Velasco. Le azzurre incominceranno il proprio cammino in una Pool complessa in cui figurano la Turchia (Campionessa d’Europa), Olanda e Repubblica Dominicana.