Nuovo furto di fitofarmaci Spariti 200 litri di diserbante

(Di lunedì 22 luglio 2024) SAN GIORGIO (Pavia) È il quinto colpo in poco più di un mese, ai danni di aziende agricole lomelline. Con bottino sempre di diserbanti e, che finiscono sul mercato illecito evidentemente fiorente, con ombre su produzioni falsamente certificate come biologiche. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti malviventi hanno colpito in via Dante Alighieri a San Giorgio Lomellina, entrando furtivamente in un capannone utilizzato come magazzino per attrezzature e materiali vari. Scassinando il lucchetto di una porta si sono introdotti nel deposito e hanno rubato circa 200di, per un valore del bottino quantificato in circa 10mila euro. Quando è stato scoperto, ilè stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato indagini sull’accaduto.