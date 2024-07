Il particolare lavoro per cui era stata assunta Belen Rodriguez da Lele Mora

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 22 luglio 2024)quando è arrivata in Italia non aveva il permesso di soggiorno ed essendo una cittadina nata al di fuori dell’Unione Europea aveva necessariamente bisogno di un contratto diper poter restare a vivere nel nostro Paese. Per questo motivo il suo fidanzato dell’epoca (il calciatore Marco Borriello) le ha presentatoa una festa di Capodanno. E da lì la sua vita è svoltata. A raccontare questoaneddoto è statoospite nel podcast Gurulandia. “Ho conosciutoad un capodanno. Lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io ho accettato. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e così le ho detto di tornare in Argentina. Lei però non aveva i soldi per il biglietto di andata e di ritorno.