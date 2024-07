Highlights USA-Germania 92-88 | amichevole basket 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Glidella sfida di preparazione a Parigitra USA ea Londra. LeBron James è il miglior realizzatore della serata con 20 punti, mentre Steph Curry ne aggiunge 13. Doppia cifra anche per Joel Embiid (15) e Jrue Holiday (10), oltre ad Anthony Davis (10 in 14 minuti). Doppia doppia per Dennis Schroder con 13 punti e 10 assist. Per i tedeschi però i migliori sono Franz Wagner (18) e Andreas Obst (17). Allanon è bastata la reazione nel terzo quarto che ha dato il vantaggio di +3 a Schroder e compagni. Nell’ultimo quarto LeBron James ha indossato i panni del trascinatore firmando la controrimonta fino al definitivo 92-88.USA-92-88:) SportFace.