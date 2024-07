Esce a mezzanotte JEANS di GIOVANNI MILANI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fuori a”, il nuovo singolo di: un brano capace di far comprendere che nulla è davvero scontato.con “” “” è il nuovo singolo diin uscita domani 23 luglio 2024 con distribuzione Artist First. ‘’ (23.07.2024, autoproduzione / distribuzione Artist First) La bellezza della normalità, la delicatezza dell’essere comuni. Con il suo nuovo singolo, “”,esalta l’importanza del mettersi comodi; passando dal rifiuto dei ritmi folli della società e scegliendo la pace e la tranquillità della propria zona di comfort, anche la scelta di stare bene con sé stessi diventa in qualche modo una piccola rivoluzione.