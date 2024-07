Conero perché la falesia si sbriciola | Il mare erode in modo inesorabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladelsi, frequenti sono le frane. L’ultima visibile a Vetta Marina a Sirolo domenica scorsa. Le spiagge sono messe a dura prova dalleggiate, su tutti quella di San Michele, sempre a Sirolo, quasi completamente erosa. Imponenti studi sono in corso da parte dell’Università Politecnica delle Marche. "e spiagge delsono un patrimonio in continua evoluzione che richiede un approccio integrato - dice la dottoressa Alessandra Negri, geologa, docente al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Univpm -. Il promontorio delrappresenta la parte più orientale della catena appenninica e come tale originata da movimenti legati alla formazione dell’Appennino che hanno sollevato strati rocciosi formati da sedimenti marini che giacevano in fondo al