Brembilla Jazz Festival l’assessore Locatelli | Musica per valorizzare le antiche contrade

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Val. Lafa rivivere e riscoprire ledi Val. È l’obiettivo di “”, rassegna di concerti che promuove il territorio e le sue bellezze. Marika, assessore alla cultura del Comune di Val, spiega: “L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, propone concerti did’improvvisazione. A dispetto del nome non punta solo sul: questo genere ha un ruolo da protagonista, ma non è il solo al centro delle esibizioni, che spaziano fra un ampio raggio di sonorità come laclassica, il folk e il latin-folk. Oltre a portare buonanelle sere estive, la finalità è quella distoriche località valbrembillesi.