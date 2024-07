La Tari aumenta tra le spaccature

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) La tassa sui rifiuti, anche a Osimo. Ieri mattina, durante il secondo consiglio comunale della neo giunta Pirani, è stata deliberata la presa d’atto della validazione dell’aggiornamento biennale 2024–2025 del Piano economico finanziario (Pef) della, non senza un dato politico importante emerso all’atto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri. Il costo del servizio èto a sei milioni e 670mila euro. "Questo passaggio in consiglio comunale si basa sulla delibera 71 del 24 aprile scorso della precedente Giunta comunale, mai approvata dalla giunta Pugnaloni. L’aggiornamento prevede un aumento delladel 7 per cento per l’annualità 2024, una imposizione che ci deriva da organi sovracomunali che potrebbe risultare impopolare ma necessaria ed obbligata", ha spiegato l’assessore al bilancio Matteo Sabbatini.