La migliore musica per correre in 10 album che aiutano a tenere il passo e aumentano la resistenza

(Di domenica 21 luglio 2024) Quanto si può parlare diper? Quali sono i migliorida usare perile aumentare la? Come si fa a gestire al meglio una corsa, soprattutto quando la distanza da perè di cinque, dieci o più chilometri? Lapuò essere di grande aiuto. C'è chi si affida ai podcast, altri fanno addirittura a meno degli auricolari, ma per la maggioranza dei corridori laresta irrinunciabile. Fatta tale premessa, quali sonorità risultano le più indicate? Innanzitutto, il ritmo è essenziale. Che si tratti dell'incalzare della techno, delle note esplosive dell'hip-hop, o magari di altri generi più indicati sulla lunga distanza, in pista o al parco, ecco diecicapaci di aiutare il ritmo e ladella propria corsa, qualunque sia l'obiettivo prefissato.