La bambina nel vento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) Pur giocando con paletta e secchiello, ladai riccioli biondi non lascia mai il suo aquilone, ancorato fermamente alla sua mano destra. Il riverbero della sabbia è forte; le conchiglie celebrano il sonno della bellezza. Mamma e papà dormono al sole, poi si svegliano, parlano, discutono e fumano, facendo tutto tranne che giocare con lei sulla sabbia. Poi si alzano e, senza invitarla, vanno verso le onde per diluire i loro conflitti nell’acqua salata del mare. Lei li guarda allontanarsi e si chiede perché non l’abbiano invitata a fare il bagno con loro. Disillusa, alza lo sguardo e vede un gabbiano, e sorride. Poi guarda il suo aquilone e sorride. Poi guarda l’ombrellone e, sorridendo ancora di più, si alza in piedi e lo afferra con la mano sinistra. E si abbandona al, alla spensieratezza, alle leggi della natura.