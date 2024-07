Flash- Biden annuncia | Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca Al suo posto Kamala Harris?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) “Questa è l’elezione più importante della nostra vita e io la vincerò”. Il presidente degli Usa e candidato demJoenon molla e, in un nuovo messaggio su X, non appare per nulla intenzionato a cedere alle sempre più crescenti, e pubbliche, pressioni a farsi da parte rinunciandoper la rielezione. Ma qualche ora dopo ha cambiato idea: “Lascio la, mi concentrerò sui miei doveri di presidente finofine del mio mandato”. È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E sebbene fosse mia intenzione ottenere la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato”, afferma Joein una lettera postata su X.