Carpaccio di manzo marinato al ginepro scorzanera e midollo croccante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Ingredienti per 2 persone: 300g di controfiletto di, 50g di sale, 50g di zucchero, 10g bacche di, 5g pepe nero in grani, 5g di timo, 200g didi vitello, 150g radice. Il procedimento: Pulire ildalla parte grassa e dividere il pezzo in due parti rettangolari. A parte, in un frullatore, mettere sale zucchero e spezie, frullare il tutto per ottenere un composto omogeneo. In un contenitore ermetico, posizionare ilricoperto dalla marinatura e lasciare riposare in frigorifero per 12h, una volta pronto, sciacquare con abbondate acqua fresca e asciugare con un panno. Prendere il, tagliarlo a pezzettini e in un colino risciacquare con acqua fredda per togliere le impurità. In una ciotola, condire ilcon sale e pepe e formare delle palline da 20g circa che andranno poi impanate e fritte.