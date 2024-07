Biden si è ritirato Parte la nuova corsa Dem a Usa2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato il ritiro della sua candidatura per la rielezione come candidato del Partito Democratico per le prossime elezioni presidenziali del 5 novembre. In una nota,ha comunicato che intende sostenere la candidatura della sua vice, Kamala Harris, per la presidenza. Questo annuncio segue il disastroso dibattito televisivo del 27 giugno e il conseguente crollo nei sondaggi, che hanno portato a forti pressioni dadella maggioranza dei parlamentari e dei dirigenti del Partito Democratico affinchési ritirasse. Le preoccupazioni principali riguardano l’età di, che ha 81 anni, e la sua capacità di evitare ulteriori incidenti, battere Donald Trump e governare fino al 2029.ha annunciato che parlerà alla nazione in settimana per fornire ulteriori dettagli.