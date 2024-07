Barca Affonda a Ortona | Diportisti Salvati dalla Capitaneria

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Chieti - Duedella provincia di Chieti sono stati tratti in salvodi Porto didopo che la lorosi è rovesciata a causa del mare mosso. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10:00 tramite una chiamata al numero unico per le emergenze 112. Il Soccorso in Mare I due uomini, di 71 e 65 anni, si trovavano al largo di, a circa due miglia dal lido Riccio, quando il motore della loro imzione ha smesso di funzionare. A causa delle condizioni del mare, larischiava di ribaltarsi. La motovedetta CP 576 è stata inviata sul posto per prestare soccorso, ma il forte vento e le onde rendevano rischiosa qualsiasi operazione di affiancamento. Durante il tentativo di assistenza, un'onda ha provocato la caduta in mare dei duee l'mento della. Fortunatamente, entrambi indossavano regolarmente il giubbotto di salvataggio.