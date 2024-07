Roma | Creava le chiavi per entrare in qualunque casa dei romani preso il ‘chiavaro dei georgiani’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 luglio 2024), stretta sui ladri d’appartamento. Arrestate 4 persone, tra questi anche il “chiavaro dei georgiani”, fabbricavain grado di aprire le serrature più moderne e sofisticate. A suo carico anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina. Topi d’appartamento ail georgiano che fornivad’accesso per tutte le porte – (ilcorrieredellacitta.com)“Non rubo, non entro nelle case e non sono interessato a gioielli e preziosi”. Questo è quanto avrebbe detto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio un 50enne georgiano quando lo hanno fermato. Lui non è però un ladro o un ricettatore. All’uomo si rivolgevano infatti i ladri di appartamento della Capitale per ottenere in pochi giorni la chiave, dietro laute ricompense, che permetteva loro di accedere con estrema facilità nelle case deini al fine di svaligiarle.