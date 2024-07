Roma allenamento mattutino a Trigoria | assente Dybala c’è Abraham

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Laprosegue il suo ritiro in quel di. I giallorossi hanno svolto una seduta ditra campo e palestra, sotto gli occhi di Daniele De Rossi. Presente Tammy, costretto a saltare la prima uscita stagionale, contro il Latina, a causa di un problema muscolare., invece, Paulo: il fuoriclasse argentino ha beneficiato di qualche giorno di riposo, visto il matrimonio con la sua Oriana, e dovrebbe far ritorno nella Capitale il 23 luglio. All’odierno ha presenziato anche il direttore sportivo dei capitolini, Floren Ghisolfi, che sta ragionando sulle prossime mosse di mercato. L’obiettivo principale resta Matias Soulé, ma c’è ancora distanza tra l’offerta dei giallorossi e la richiesta della Juventus, che intanto lo ha convocato per la seconda parte di ritiro in Germania.