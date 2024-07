L’orgoglio e l’appello alla ministra | Le fragilità non vanno in ferie Non lasciare indietro nessuno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) "Caro ministro, lenonin vacanza. Siamo qui a raccontare l’esperienza positiva che stanno facendo i nostri figli e per chiedere che progetti come questi vengano sostenuti, sempre, sopperendocarenza di finanziamenti istituzionali". È il senso della lettera aperta che ieri pomeriggio responsabili e famiglie della Polisportiva San Carlo di Rho hanno consegnato al ministro per le Disabilità, Antonella Locatelli, in occasione della visita al centro estivo “INsolito camp“ che si svolge dallo scorso 10 giugno all’interno della scuola primaria di via Deledda a Rho. Un ‘camp insolito’ nel nome e nei fatti perchè accoglie tutti i ragazzi che vogliano partecipare, 110 circa in sette settimane, di cui 18 con disabilità e dieci con bisogni educativi speciali.