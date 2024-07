La rabbia e l’orgoglio di Giorgia Meloni | Io coerente su von der Leyen Ritorsioni? Non ho paura

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) «Penso di avere fatto una scelta di coerenza, non sulle mie posizioni, ma rispetto alle elezioni europee». Dopo la fuga e le paure del voto all’Europarlamentorilascia un’intervista al Corriere della Sera per spiegare il no di Fratelli d’Italia a Ursula von der. Come suo costume, la premier si difende attaccando: «Mi fa sorridere come alcuni osservatori non tengano minimamente in considerazione che cosa i cittadini hanno chiesto con il loro voto dell’8 e 9 giugno. Noi personalizziamo sempre, ma il tema non è von dersì o no, il tema è quali siano le priorità di cui l’Europa deve occuparsi». Dice di non temere l’effetto irrilevanza: «Ho ricevuto messaggi di imprenditori, industriali, non persone antisistema che vogliono l’Italia fuori dalla Ue».