Il Bologna batte 3-0 il Sunderland U21 | il tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilcala il tris. Nell’amichevole pre campionato disputatasi al centro tecnico Niccolò Galli, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno la meglio delU21 per 3-0 grazie alle reti di Castro nel primo tempo e alla doppietta di Riccardo Orsolini nei minuti finali. Buone indicazioni per Vincenzo italiano che ha messo in campo una formazione con De Silvestri e Lykogiannis sulle fasce, Beukema e Ilic al centro e poi anche qualche giocane. In avanti nel primo tempo hanno giocato Cambiaghi-Castro-Odgaard e nella ripresa Karlsson-Raimondo e Orsolini. Di seguito ecco ilcompleto. ILDELLA SFIDA: Ravaglia (46? Bagnolini); De Silvestri (46? Holm), Beukema (46? Diop), Ilic (46? Markovic), Lykogiannis (46? Corazza); Byar (62? Ravaglioli), El Azzouzi (46? Moro), Fabbian (62? Hodzic); Cambiaghi (46? Karlsson), Castro (46? Raimondo), Odgaard (46? Orsolini).