Automobilismo | sport dimostrativo ai Giochi Olimpici

(Di sabato 20 luglio 2024) L’, presente solo a titoloneidel XX secolo, potrebbe tornare aidi Los Angeles 2028 Ora scomparso, l’ha avuto il suo posto neimoderni all’inizio del XX secolo, solo a titolo. Mentre il CIO dovrà presto decidere su un possibile ritorno della disciplina aidi Los Angeles del 2028, guardiamo indietro a queste Olimpiadi dove piloti e costruttori hanno gareggiato per la medaglia d’oro. Introdotto durante idi Parigi del 1900, i secondi dell’era moderna, loautomobilistico si divideva in due parti: le gare di resistenza e le gare di velocità. Le gare di resistenza si disputavano su percorsi di circa 800 chilometri attorno a Parigi e nei suoi sobborghi, con diverse categorie come pesi massimi, leggeri e vetture turismo.