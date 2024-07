A Lonato del Garda una panchina rossa per ricordare Yana Malaiko

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)del(Brescia) – Inaugurata alla cantina "Perla del" dilaper sempre", alla memoria di, la 23enne ucraina il cui breve viaggio nella vita venne brutalmente troncato la notte fra il 19 e il 20 gennaio 2023, a Castiglione delle Stiviere. L'iniziativa è stata di Y.A.N.A. (acronimo di You Are Not Alone), l'associazione costituita per supportare tutte le persone, uomini e donne, che hanno subito qualunque forma di violenza. Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Giovanna Prandini, fondatrice e presidente della "Perla del", Francesco Porrello, presidente di Y.AN.A., Oleksander, padre die vice presidente dell'associazione, i sindaci di Castiglione delle Stiviere e