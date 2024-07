Terremoto fortissimo magnitudo 7 4

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024)di7.4 Colpisce il Cile Settentrionale: Nessun Ferito o Danno Grave Un potentedi7.4 ha colpito il Cile settentrionale vicino al confine con l’Argentina, secondo quanto riporta lo US Geological Survey. Al momento, non si registrano feriti o danni gravi. Secondo l’USGS, l’epicentro delè stato localizzato a 45 km a Est-Sud/Est di San Pedro de Atacama, ad una profondità di 117 km. Il presidente Gabriel Boric ha scritto su X che, secondo le informazioni preliminari, non ci sono state “notizie di feriti o danni gravi“. Ilnon ha fatto scattare l’allarme tsunami. Boric ha poi riportato che alcune rocce si sono staccate e sono finite sull’autostrada che collega le città di Calama a Tocopilla, a Est dell’epicentro, e che ci sono state interruzioni di corrente a San Pedro de Atacama.