Sto cercando una gravidanza ma ogni volta che io e mio marito ci proviamo ho la nausea

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché ho da poco cominciato a cercare unacon il mio compagno: siamo insieme ormai da cinque anni e conviviamo da tre. Il problema è che ultimamente, non appena ci approcciamo ad avere rapporti intimi, mi viene unapazzesca, tanto che non riesco a proseguire. Mi viene solo in questi momenti, mai durante la giornata. Temo, quindi, che ci possa essere di mezzo un fattore mentale. Cosa potrebbe essere e, soprattutto, come supero questo sintomo? A livello conscio mi sembra di volere e desiderare ardentemente diventare mamma, ma evidentemente c’è qualcosa sotto, credo. Può darmi un consiglio? L'articolo “Stouna, mache io e miociho la” proviene daOnLine.