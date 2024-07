Softball Mondiali 2024 | l’Italia chiude con una sconfitta contro l’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Finisce con la terzaconsecutiva peraidiin scena, nella loro ultima fase, a Castions di Strada. Le azzurre di Federico Pizzolini cedono per 3-1 anche al, con cui terminano assieme al terzo posto del Placement Round. Per la squadra tricolore un’altra partita lottata, ma senza riuscire a trovare la chiave per girare dalla parte della vittoria. Le azzurre partono subito bene, trovando il punto grazie a un singolo al centro di Barbara che consente a Dayton di andare a segno.riesce a gestire con agio la situazione abbastanza a lungo, e le migliori chance per scappare le ha nella seconda ripresa. Poi quasi più nulla. Le cose cambiano nel sesto inning, quando Trim con un doppio a sinistra ripristina gli equilibri iniziali.